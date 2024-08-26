В Чановском районе при столкновении автомобилей погибли два человека (видео)



25 августа в 15.40 мужчина 1974 года рождения, управляя автомобилем \"ВАЗ 2121\", двигался по автодороге Р-254 \"Иртыш\" в направлении города Омска. На 1021 км трассы, по предварительной информации, водитель \"ВАЗ\" уснул за рулём и выехал на полосу встречного движения, столкнувшись с автомобилем \"ГАЗ Некст\", под управлением мужчины 1985 года рождения.



В результате происшествия на месте погиб водитель и 19-летний пассажир автомобиля \"ВАЗ\". Водитель \"ГАЗ\" за медицинской помощью не обращался.



На месте работают сотрудники Чановской полиции, обстоятельства произошедшего устанавливаются.



Комментарии с места ДТП: инспектор ДПС отделения Госавтоинспекции отдела МВД России по Чановскому району Евгений Скатов