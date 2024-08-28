Штраф надо платить вовремя, иначе – административная

ответственность!



Действующий Кодекс Российской Федерации об административных

правонарушениях содержит широкий спектр общественно-опасных действий (бездействий) физических и юридических лиц, за которые установлена административная ответственность. Одним из более распространённых видов административных наказаний является административный штраф.



Согласно Кодексу об административных правонарушениях Российской

Федерации, штраф должен быть уплачен в течение 60 дней с момента

вступления в законную силу, т.е. через 10 дней со дня получения решения о привлечении к административной ответственности. Нарушение установленного срока уплаты штрафа также влечет за собой административную ответственность, т.е. является самостоятельным правонарушением и квалифицируется по ч.1 ст.20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.



Возможно, многие граждане полагают, что не заплатить штраф вовремя - не такое уж злостное нарушение. Вместе с тем, проигнорировав свою обязанность исполнения одного наказания (как правило, штрафа с небольшой суммой), можно получить наказание намного более строгое, а именно: административный штраф в двукратном размере суммы не уплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей; либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов. Именно данные виды наказаний предусмотрены ч.1 ст.20.25КоАП РФ. Протоколы, составленные по данной статье, рассматривают судьи по месту регистрации правонарушителя,

поскольку одной из мер наказания является административный арест, либо, в отношении которого составлен протокол за неуплату штрафа может быть задержан сотрудниками полиции до 48 часов до решения суда.



Причинами неуплаты штрафа, которые указывают лица, привлечённые к административной ответственности по ч.1 ст.20.25 КоАП РФ, являются: «забыл», «нет денег», «не работаю» все вышеуказанные причины не являются уважительными и не освобождают от ответственности за нарушение сроков уплаты штрафа.



Иногда граждане, не согласные с вынесенным в отношении них

постановлением по делу об административном правонарушении, отказываются от подписи, считая, что это является основанием для неуплаты штрафа. В соответствии со ст.30.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях граждане или юридическое лицо, не согласные с вынесенным в отношении их постановлением по делу об административном правонарушении, вправе обжаловать его в течение 10 суток. Если право на обжалование постановления гражданином не реализовано, постановление вступило в законную силу и обязанность по уплате штрафа должна быть

исполнена.



Также при отсутствии документа, свидетельствующего об уплате

административного штрафа, по истечении шестидесяти дней с момента

вступления постановления в законную силу, соответствующие материалы направляются судебному приставу – исполнителю для принудительного взыскания суммы административного штрафа в порядке, предусмотренным Федеральным законом.



Граждане, призываем Вас быть ответственными, соблюдать законы,

общественный порядок, но если нарушили и были привлечены к

ответственности в виде административного штрафа – своевременно оплатите, не ждите визита сотрудников полиции во избежание применения к Вам вышеуказанных мер.



По всем вопроса оплаты штрафов за административные правонарушения, Вы можете обращаться по адресу: р.п. Чаны, ул. Победы 113, Кабинет 27 (Отдел МВД России по Чановскому району) инспектор по исполнению административного законодательства,

тел:21 674.