



Ожидается понижение температуры и осадки в виде мокрого снега, в результате чего на отдельных участках дорог возможно образование наледи.



Госавтоинспекция рекомендует автовладельцам начать подготовку к зимнему сезону уже сейчас, следует обратить внимание на техническое состояние автомобиля, проверить исправную работу световых приборов, стеклоочистителей, заряда аккумулятора и заменить летние шины на зимние.



Своевременная замена шин позволит водителю уверенно справиться с дорожными ситуациями, связанными с неблагоприятными погодными условиями. Это в свою очередь, поможет сократить количество дорожно-транспортных происшествий, а значит спасти жизнь и здоровье участников дорожного движения.

Госавтоинспекция Чановского района напоминает о своевременной замене летних шин на зимниеВ связи с наступлением в ближайшее время неблагоприятных погодных условий Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения быть крайне внимательными на дорогах.