Викторина « Правила дорожного движения» для отряда ЮИД



Сотрудники Госавтоинспекции Чановского района провели викторину « Правила дорожного движения» с ребятами отряда ЮИД «Перекресток» ДЮЦ «Гармония». В процессе занимательного занятия автоинспекторы не только показали детям дорожные знаки и разъяснили, для чего они необходимы на проезжей части, обсудили как правильно переходить дорогу, но и рассказали историю происхождения дорожных знаков и какие они были до нашего времени.



В ходе мероприятия ребята собирали пазлы в виде дорожных знаков, отвечали на вопросы.



Мероприятие прошло очень весело и увлекательно, а самое главное, что вместе с впечатлениями от мероприятия ребята унесли с собой знания о правильном и безопасном поведении на проезжей части.



Госавтоинспекторы уверены, что обучать правилам дорожного движения и прививать привычку их соблюдать необходимо с раннего возраста.