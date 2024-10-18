Воспитанники отряда ЮИД «Перекресток» ДЮЦ «Гармония» побывали в гостях у Госавтоинспекции Чановского района



Инспекторы пригласили на экскурсию в Чановскую Госавтоинспекцию воспитанников отряда ЮИД «Перекресток» ДЮЦ «Гармония», где ребята, впервые присутствовавшие на таком мероприятии, смогли побеседовать с действующими сотрудниками автоинспекции. Дорожные полицейские рассказали школьникам о своей работе, провели с ними беседу о важности соблюдения ПДД и напомнили им основные правила поведения на дороге.



После познавательной беседы автоинспекторы пригласили гостей на улицу, где продемонстрировали патрульный автомобиль. Особенный восторг у ребят вызвало светосигнальное оборудование спецтранспорта. Экскурсия была завершена на положительных нотах. Каждый школьник получил возможность посидеть в патрульном автомобиле и сделать памятное фото. Некоторые из ребят после мероприятия признались, что хотели бы связать свою жизнь со службой в полиции и пообещали всегда соблюдать Правила дорожного движения.