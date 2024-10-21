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21.10.2024 | 06:07
GIBDD
103
ПРИГЛАШАЕМ НА СЛУЖБУ В ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ОТДЕЛА МВД РОССИИ ПО ЧАНОВСКОМУ РАЙОНУ НА ДОЛЖНОСТЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ
Источник:
https://sun9-11.userapi.com/impg/W60HXeU10NDg2JUBb
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