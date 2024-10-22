В районе стартует профилактическое мероприятие «Учебное транспортное средство»



С 22 по 23 октября Госавтоинспекция района проводит оперативно-профилактическое мероприятие «Учебное транспортное средство», направленное на профилактику дорожно-транспортных происшествий, обеспечение безопасности дорожного движения и предупреждение нарушений Правил дорожного движения начинающими водителями и учебными транспортными средствами и снижения тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий по вине водителей со стажем управления транспортным средствам до двух лет по вновь открытой категории.



В период операции работа нарядов дорожно-патрульной службы будет направлена на пресечение нарушений требований Правил дорожного движения начинающими водителями. При этом особое внимание будет уделено соблюдению скоростного режима, требований дорожных знаков и дорожной разметки, недопустимости управления транспортом в состоянии опьянения. Также будет организован контроль за соблюдением требований Правил водителями учебных транспортных средств на учебных маршрутах, в том числе и в ходе специализированных рейдов. Будет проверяться и техническое состояние учебных автомобилей, соответствие их конструкции условиям обеспечения безопасности дорожного движения, наличие необходимых документов у инструкторов.



Госавтоинспекция района призывает начинающих водителей соблюдать несколько простых правил:

1. Обязательно разместите на автомобиле знак «Начинающий водитель».

2. После приобретения автомобиля совершите на нем несколько поездок с инструктором либо с опытным водителем.

3. Заранее продумывайте удобный и безопасный маршрут, для чего можно использовать карты браузеров и мобильных приложений.

4. Всегда проверяйте техническое состояние автомобиля перед поездкой.

5. Будьте спокойны и уравновешены, находясь за рулем.

6. Всегда используйте ремни безопасности.

7. Не включайте громко музыку – она может Вас отвлекать.

8. Не разговаривайте по мобильному телефону во время поездки.

9. Выбирайте скорость движения, при которой чувствуете себя максимально безопасно и комфортно.

10. Соблюдайте безопасную дистанцию до впереди едущего автомобиля и боковой интервал.

11. Держите руль двумя руками и не делайте резких движений рулем.

12. Не забывайте показывать сигналы поворота.

13. Перед парковкой выходите из автомобиля, чтобы оценить ситуацию.



Госавтоинспекция по Чановскому району