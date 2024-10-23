



За управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, предусмотрена административная ответственность по части 1 статьи 12.1 КРФ об административных правонарушениях и влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до восьмисот рублей, а за повторное совершение административного правонарушения, влечет наложение административного штрафа в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев. Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» определено, что владелец транспортного средства обязан обратиться с заявлением в регистрационное подразделение Госавтоинспекции для постановки транспортного средства на государственный учет в течение десяти дней со дня выпуска в обращение транспортного средства при изготовлении его для собственного пользования, со дня временного ввоза транспортного средства на территорию Российской Федерации на срок более одного года либо со дня приобретения прав владельца транспортного средства, ранее не состоявшего на государственном учете в Российской Федерации.За управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, предусмотрена административная ответственность по части 1 статьи 12.1 КРФ об административных правонарушениях и влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до восьмисот рублей, а за повторное совершение административного правонарушения, влечет наложение административного штрафа в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев.

Чановская Госавтоинспекция напоминает об ответственности за управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядкеПунктом 3 статьи 8 Федерального закона от 03.08.2018 № 283-ФЗ «О государственной регистрации транспортных средств в