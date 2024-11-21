Чановская Госавтоинспекция приняла участие в мероприятие посвящённая Всемирному Дню правовой помощи детям

«Права знай»



20 ноября 1989 года Генеральная Ассамблея ООН приняла Конвенцию о

правах ребенка – это важный документ, регулирующий защиту прав детей во всем мире. Конвенция о правах ребенка провозгласила, что ребенок является самостоятельным субъектом права, обладает всеми правами человека и требует особой защиты и заботы государства в силу его уязвимости. В нашей стране придается огромное значение защите детей, социально-правовой защите каждого ребенка.



20 ноября 2024 года на базе Детско-юношеского центра «Гармония» по

инициативе местного отделения Общероссийского общественно-

государственного движения детей и молодежи «Движение Первых»

Чановского района прошла стратегическая сессия для старшеклассников «Права знай», посвящённая Всемирному Дню правовой помощи детям.



В мероприятии приняли участие: общественный помощник

Уполномоченного по правам ребёнка в Новосибирской области в Чановском районе Виктория Владимировна Ефремова, инспектор по делам несовершеннолетних отдела МВД России по Чановскому району, капитан полиции Олеся Владимировна Ляпустина, главный специалист комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Чановского района Марина Валерьевна Казус, заместитель начальника пожарно спасательной части 73, лейтенант внутренней службы Иван Александрович Хватов, начальник Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Чановскому району Алексей Александрович Алексеев, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Отдела МВД России по Чановскому району Юлия Сергеевна Алгазина и старшеклассники школ районного посёлка Чаны.

На сессии обсуждались важные темы правового консультирования

подростков, включая их собственные права и обязанности, обсуждались различные жизненные ситуации, в которые они могут попасть, и как защитить свои права в таких ситуациях. Многие темы вызвали интерес у подрастающего поколения.



Это мероприятие помогло учащимся сформировать основы политической культуры и гражданской зрелости, а также повысить уровень правовой культуры. Участники получили возможность ознакомиться с различными профессиями и сферами деятельности, а также определить свои интересы и цели на будущее. Это помогло им сделать более осознанный выбор при выборе профессии и планировании своего будущего.