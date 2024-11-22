22.11.2024 в г. Татарске среди территориальных органов МВД
России на районном уровне, подчиненных ГУ МВД России по Новосибирской
области в 4-й группе были организованны и проведены соревнования по настольному
теннису в зачет комплексной Спартакиады. В соревнованиях приняли участие команды
индивидуальные заслуги.
России на районном уровне, подчиненных ГУ МВД России по Новосибирской
области в 4-й группе были организованны и проведены соревнования по настольному
теннису в зачет комплексной Спартакиады. В соревнованиях приняли участие команды
Барабинского, Венгеровского, Куйбышевского, Татарского, Чановского и Чистоозерного районов.
Команда Отдела МВД России по Чановскому району заняла 2 место. Победители и призеры былинаграждены кубками и грамотами соответствующих степеней, в том числе медалями за
индивидуальные заслуги.