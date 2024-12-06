

В Чановском районе проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Иностранный водитель».



В целях усиления охраны общественного порядка, недопущения ДТП с участием водителей, имеющих иностранные национальные водительские удостоверения и снижения тяжести их последствий, а также соблюдения миграционного законодательства Российской Федерации, в период с 06 по 08 декабря 2024 года Чановская Госавтоинспекция проводит в регионе оперативно-профилактическое мероприятие «Иностранный водитель».



Госавтоинспекция напоминает, что национальное водительское удостоверение, выданное в иностранном государстве и не соответствующее международным конвенциям, считается действительным при наличии нотариального перевода или при предъявлении обычного удостоверения вместе с международными правами.