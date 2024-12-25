Госавтоинспекция Чановского района провела акцию \"Полицейский Дед Мороз!\"

Сотрудники Госавтоинспекции на территории Чановского района перед началом новогодних каникул напомнили ребятам о правилах безопасного поведения на дороге в зимний период.

Приятным сюрпризом для ребят стало появление Деда Мороза и Снегурочки. Задавали ребятам вопросы по правилам дорожного движения и поощряли сладкими подарками за правильные ответы.

Для автоинспекторов мероприятия в рамках акции «Полицейский Дед Мороз» - отличный повод напомнить об ответственном поведении на дороге.