Госавтоинспекция Чановского района провела акцию \"Полицейский Дед Мороз!\"
Сотрудники Госавтоинспекции на территории Чановского района перед началом новогодних каникул напомнили ребятам о правилах безопасного поведения на дороге в зимний период.
Приятным сюрпризом для ребят стало появление Деда Мороза и Снегурочки. Задавали ребятам вопросы по правилам дорожного движения и поощряли сладкими подарками за правильные ответы.
Для автоинспекторов мероприятия в рамках акции «Полицейский Дед Мороз» - отличный повод напомнить об ответственном поведении на дороге.
Сотрудники Госавтоинспекции на территории Чановского района перед началом новогодних каникул напомнили ребятам о правилах безопасного поведения на дороге в зимний период.
Приятным сюрпризом для ребят стало появление Деда Мороза и Снегурочки. Задавали ребятам вопросы по правилам дорожного движения и поощряли сладкими подарками за правильные ответы.
Для автоинспекторов мероприятия в рамках акции «Полицейский Дед Мороз» - отличный повод напомнить об ответственном поведении на дороге.