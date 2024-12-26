ШТРАФЫ ЗА МНОГИЕ НАРУШЕНИЯ ПДД ВЫРАСТУТ С 1 ЯНВАРЯ 2025 ГОДА

- ПОПРАВКИ ПРИНЯТЫ В ТРЕТЬЕМ ЧТЕНИИСкидка по штрафам и повторная езда без ОСАГОШтрафы можно будет оплатить со скидкой 25% не позже 30 календарных дней с даты вынесения постановления о наказании. Сейчас нарушитель вправе перечислить половину денежной санкции в течение 20 календарных дней. Напомним, в ряде случаев послабление не действует.

Если деяние совершено до конца 2024 года, то при уплате штрафа в 2025 году новые правила о скидке не применяются.

Появится норма о повторном несоблюдении требований об ОСАГО. Речь идет об обязанности владельца ТС оформить страховку и о запрете управлять транспортом, когда ее заведомо нет. Штраф - от 3000 до 5000 руб. (п. 15 ст. 1 проекта). Пока наказывают на 800 руб. независимо от того, первый это проступок или повторный.