Где можно ездить на велосипеде?
Детям от 7 до 14 лет (п. 24.3 ПДД) уже можно передвигаться в том числе по велосипедным дорожкам, обозначенным специальным знаком.
Райдерам старше 14 лет (п. 24.2 ПДД) можно ездить в том числе по проезжей части, если при этом соблюдается ряд условий. Рассмотрим их подробнее.
велосипедисты передвигаются в организованной колонне;
если габаритная ширина байка или груза на нем более 1 метра.
Велосипедист, согласно ПДД, человек, который управляет велосипедом, в данном случае едет на нем. Если он спешивается и ведет байк рядом с собой, то переходит в категорию пешеходов, соответственно и правила на него распространяются как на пешехода.
Теперь давайте посмотрим, где разрешено ездить. Правила предусматривают градацию по возрасту: до 7 лет, от 7 до 14 лет и старше 14 лет. Для каждой категории действуют свои ограничения:
Детям до 7 лет (п. 24.4 ПДД) можно ездить только по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам (вместе с пешеходами), а также по пешеходным зонам.
Детям от 7 до 14 лет (п. 24.3 ПДД) уже можно передвигаться в том числе по велосипедным дорожкам, обозначенным специальным знаком.
Райдерам старше 14 лет (п. 24.2 ПДД) можно ездить в том числе по проезжей части, если при этом соблюдается ряд условий. Рассмотрим их подробнее.
Выезжать на правую сторону проезжей части можно, если:
нет специально выделенных дорожек или полос для райдеров (а также велопешеходных) или нет возможности двигаться по ним;
велосипедисты передвигаются в организованной колонне;
если габаритная ширина байка или груза на нем более 1 метра.
пдд для велосипедистов
Если выделенных полос/дорожек для велосипеда нет или нет возможности двигаться по ним и справа по проезжей части, велосипедист может ехать по обочине. А если и по ней ехать невозможно, ПДД разрешают движение по тротуару или пешеходной дорожке. Кроме этого, по тротуару/пешеходной дорожке можно передвигаться, если взрослый велосипедист едет вместе с велосипедистом-ребенком (младше 14 лет) или везет пассажира-ребенка до 7 лет в специальном сиденье или велоколяске. Также п. 18.2 ПДД разрешает ездить на велотранспорте по выделенной полосе для маршрутных транспортных средств (ТС), если она расположена справа.
Важно! Помните, что в любом случае, если на дорожке/на территории велосипедисты двигаются вместе с пешеходами, приоритет будет у пешехода. При движении вечером, ночью, а также при недостаточной видимости в пределах населенного пункта райдерам рекомендуется, а вне населенных пунктов они обязаны обозначить себя и байк световозвращающими элементами