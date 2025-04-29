️ Госавтоинспекция Чановского района разъясняет актуальные требования законодательства, регулирующие использование средств индивидуальной мобильности (СИМ), включая электросамокаты, электровелосипеды, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и другие подобные устройства
Согласно Правилам дорожного движения Российской Федерации, утверждённым Постановлением Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090, пункт 1.2 определяет СИМ как транспортное средство, оснащённое одним или несколькими колёсами (роликами), предназначенное для перемещения человека с помощью электродвигателя.
Это значит, что любые устройства с электродвигателями и колёсами рассматриваются как полноценные транспортные средства, требующие соответствующих знаний ПДД и навыков вождения. Важный нюанс: для управления СИМ мощностью свыше 250 Вт необходимы водительские права категории «М», которые выдаются с 16 лет, а также обязательный мотошлем. Эти нормы закреплены в определении термина \"мопед\" в пункте 1.2 ПДД РФ и Федеральном законе № 196-ФЗ \"О безопасности дорожного движения\".
Лица, управляющие такими устройствами, обязаны следовать правилам дорожного движения как водители, либо пешеходы, и в случае нарушения несут ответственность в соответствии с главой 12 КоАП РФ, либо УК РФ.
Родителям, задумывающимся о покупке подобных устройств для своих детей, важно внимательно ознакомиться с действующими законами и правилами, чтобы предотвратить возможные правонарушения и обеспечить безопасность ребёнка.
Призываем всех участников дорожного движения строго придерживаться установленных норм, заботясь о своей безопасности и безопасности окружающих.