Сотрудники Чановской Госавтоинспекции провели акцию «Георгиевская ленточка»
Посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
В преддверии празднования Дня Победы сотрудники Госавтоинспекции района провели патриотическую акцию «Георгиевская ленточка». Черно-оранжевые ленточки являются символом Победы в Великой Отечественной войне, знаком вечной признательности ветеранам, освободившим мир от фашизма.
В ходе мероприятия полицейские поздравили участников дорожного движения с наступающим праздником и вручили Георгиевские ленточки, а также напомнили о необходимости обязательного соблюдения ПДД.
Госавтоинспекция Чановского района поздравляет всех с Днем Победы и выражает глубокую признательность, уважение ветеранам и участникам Великой отечественной войны.
Посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
В преддверии празднования Дня Победы сотрудники Госавтоинспекции района провели патриотическую акцию «Георгиевская ленточка». Черно-оранжевые ленточки являются символом Победы в Великой Отечественной войне, знаком вечной признательности ветеранам, освободившим мир от фашизма.
В ходе мероприятия полицейские поздравили участников дорожного движения с наступающим праздником и вручили Георгиевские ленточки, а также напомнили о необходимости обязательного соблюдения ПДД.
Госавтоинспекция Чановского района поздравляет всех с Днем Победы и выражает глубокую признательность, уважение ветеранам и участникам Великой отечественной войны.
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