Сотрудники Чановской Госавтоинспекции совместно с ЮИДовцами провели акцию «Георгиевская ленточка»



В преддверии празднования Дня Победы сотрудники Госавтоинспекции совместно с ребятами отряда ЮИД «Перекресток» ДЮЦ «Гармония» провели патриотическую акцию «Георгиевская ленточка», посвященную 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В ходе мероприятия полицейские совместно с ЮИДовцами поздравили участников дорожного движения с наступающим праздником и вручили Георгиевские ленточки, а также напомнили о необходимости обязательного соблюдения ПДД.

Госавтоинспекция Чановского района поздравляет всех с Днем Победы и выражает глубокую признательность, уважение ветеранам и участникам Великой отечественной войны