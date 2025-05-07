СОТРУДНИКИ ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ СОВМЕСТНО С ГДН ОУУПиПДН ПРОВЕЛИ ПАМЯТНУЮ АКЦИЮ «ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА»



День Победы в Великой Отечественной войне – особый праздник. Это подвиг, который навсегда останется в памяти потомков как свидетельство величайшего мужества, и стойкости духа. Долг всех граждан помнить об этом, бережно хранить память о войне,проявлять неустанную заботу о ветеранах.

В преддверии великого праздника Дня Победы на территории Чановского района сотрудники, провели акцию \"Георгиевская ленточка\", в ходе которой была организована раздача \"Георгиевских лент\" участникам дорожного движения. «Георгиевская лента» – раскрашена в цвет огня и дыма и является общепринятым символом памяти, скорби и величия нашего народа победившего в «Великой отечественной войне».

Госавтоинспекция и ГДН ОУУПиПДН Чановского района поздравляет всех с 9 мая «Днем Победы» и выражает глубокую признательность и уважение ветеранам и участникам Великой отечественной войны.