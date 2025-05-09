











Сотрудники Госавтоинспекции Чановского района приняли участие в мероприятиях, посвящённых 80-летию Победы в Великой Отечественной войне9 мая у Мемориала Славы в рабочем поселке Чаны состоялся торжественный митинг, посвященный 80-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.В торжественном мероприятии приняли участие сотрудники Отдела МВД России по Чановскому району : инспекторы возложили цветы к Мемориалу Славы, в составе мужской коробки Отдела МВД России по Чановскому району прошли строевым шагом по центральной площади поселка, и, конечно же, на патрульном автомобиле возглавили автопробег «Гудок Победы».Участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы, для автоинспекторов – большая честь и гордость, а также возможность отдать дань уважения ветеранам Великой Отечественной войны.