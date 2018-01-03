Будьте внимательны с печным отоплением

Большая часть пожаров в частном секторе происходит от неисправного печного оборудования. Ежегодно перед началом отопительного сезона и ежемесячно в сезон топки необходимо проверять состояние дымоходов, разделок, отспупок, предтопочного листа и пр.

Дымоходы проверяются следующим способом: желательно днем в ясную погоду затопить печь и в чердачном пространстве провести осмотр дымоходов. Там где просачивается дым, там щели, которые надо устранить. Чтобы щели в дымоходе были хорошо заметны его регулярно следует белить. На белой поверхности вы легко заметите пятна сажи, выходящей с дымом их щелей.

Предтопочный лист должен быть размерами не менее 0,5 х 0,7 м. и располагаться длинной его стороной вдоль печи.

При эксплуатации печного отопления запрещается:

• оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям;

• располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;

• применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ;

• топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;

• перекаливать печи.

- Рекомендуется топите печь два-три раза в день и не более чем по полтора часа. За 3 часа до отхода ко сну топка печи должна быть прекращена. Тогда не возникнет опасного перекала печи.

- Не сушите на печи вещи и сырые дрова. Следите, чтобы мебель, занавески находились не менее чем в полуметре от массива топящейся печи.

- Не растапливайте печь дровами, по длине не вмещающимися в топку.

Следующие требования пожарной безопасности к системам отопления имеют большую значимость. Соблюдение их гарантирует долгий срок жизни и эксплуатации оборудования и здания.

Золу и шлак, выгребаемые из топок, должны быть пролиты водой и удалены в специально отведенное для них безопасное место.

Требования к разделкам:

• Размеры разделок печей и дымовых каналов с учетом толщины стенки печи следует принимать равными 500 мм до конструкций зданий из горючих материалов и 380 мм – до конструкций, защищенных негорючими материалами;

• Разделка должна быть больше толщины перекрытия (потолка) на 70 мм. Опирать или жестко соединять разделку печи с конструкцией здания не следует;

• Разделки печей и дымовых труб, установленных в проемах стен и перегородок из горючих материалов, следует предусматривать на всю высоту печи или дымовой трубы в пределах помещения. При этом толщину разделки следует принимать не менее толщины указанной стены или перегородки;

• Зазоры между перекрытиями, стенами, перегородками и разделками следует предусматривать с заполнением негорючими материалами.

Требования к отступкам — пространство между наружной поверхностью печи, дымовой трубы или дымового канала и стеной, перегородкой или другой конструкцией здания:

• Расстояние от наружных поверхностей кирпичных или бетонных дымовых труб до стропил, обрешеток и других деталей кровли из горючих материалов следует предусматривать в свету не менее 130 мм;

• Пространство между дымовыми трубами и конструкциями кровли из негорючих и трудногорючих материалов следует перекрывать негорючими кровельными материалами.

Выполнение данных требований позволит Вам избежать пожара и его последствий.

ОНД и ПР по Чановскому району