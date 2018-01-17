ПАМЯТКА

по мерам пожарной безопасности при работе с паяльной лампой.

1.Назначение и применение.

Паяльная лампа предназначена для нагревания деталей, подвергаемых пайке, паяльников и расплавления припоя.

Паяльной лампой можно паять с менее тщательной подготовки мест спая, так как пламя лампы обеспечивает выгорание различных загрязнений, находящихся на поверхности изделия.

Лампа может применяться в быту, в мелких мастерских, при работе на отрытом воздухе, при кровельных и водопроводных работах, а также в полевых условиях при ремонте машин и тракторов.

Для работы лампы применяется неэтилированный бензин любой марки.

2.Указание по эксплуатации паяльной лампы

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2.1.Для заправки лампы бензином рекомендуется ставить ее в ванночку, чтобы предотвратить обливание пола, верстака или инструмента бензином.

2.2. Резервуар новой лампы промыть бензином.

2.3. В резервуар лампы через заливное отверстие налить бензина не более ¾ объема

2.4. перед розжигом необходимо плотно закрыть заливное отверстие и отверстие форсунки регулирующим винтом.

2.5. 5.Чашку подогрева наполнить бензином и поджечь.

2.6. К моменту окончания сгорания бензина в чашке подогрева накачать лампу воздухом (примерно 10-15 качков насоса), после чего открыть отверстие форсунки регулирующим винтом.

2.7. При нормальном горении пламя, выходящее из горловины горелки, должно быть синеватого цвета.

2.8. Во время горения пламя регулировать регулирующим винтом.

2.9. По мере уменьшения пламени подкачивать воздух для поддерживания нормального горения лампы.

2.10.В случае плохой работы насоса необходимо вынуть шток насоса, развести кожаную манжетку, смазать ее смазкой и вставить на место.

2.11.в случае засорения форсунки прочистить ее иглой, предварительно уменьшив пламя завертыванием регулирующего винта горелки.

2.12.По окончании пользования лампой закрыть отверстие форсунки регулирующим винтом и после того, как пламя погаснет и горелка остынет, выпустить воздух, имеющийся в резервуаре.

3.Правила техники безопасности.

Во избежание несчастных случаев

ВОСПРЕЩАЕТСЯ:

1.НАЛИВАТЬ бензин при нагретом резервуаре и горелке и вблизи открытого огня.

2.ОТВИНЧИВАТЬ регулирующий винт перед прекращением горения лампы.

3.ОТКРЫВАТЬ крышку заливного отверстия до полного остывания горелки.

4.КАТЕГОРИЧЕСКИ ВОСПРЕЩАЕТСЯ переворачивать горящую лампу горелкой вниз.

5.В случае мгновенного обрыва пламени от форсунки и затухания горелки необходимо перекрыть отверстие форсунки регулировочным винтом и после остывания горелки прочистить отверстие форсунки иглой предварительно выпустив воздух из резервуара.

ОНД и ПР по Чановскому району УНДиПР ГУ МЧС России по Новосибирской области